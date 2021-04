Die Coinbase-Aktie wird in Wien vom Handel im global market-Segement ausgesetzt. Auch an der Deutschen Börse wird der Handel suspendiert. Dies gilt sowohl fuer Xetra (XETR) als auch für die Boerse Frankfurt (XFRA). Hintergrund ist, dass seitens Coinbase der sogenannte LEI-Code fehlt. Der "Legal Entity Identifier" (LEI) ist eine 20-stellige Nummer, die als weltweit eindeutiger Referenz-Code für Unternehmen oder Fonds dient und der an den Kapitalmärkten für Transparenz sorgen soll.

