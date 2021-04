Der Aktienkurs von Netflix (NFLX.US) ist während der Wall Street-Sitzung am Mittwoch um mehr als 7% gefallen. Die starke Abwärtsbewegung ist auf den Ergebnisbericht des Unternehmens für das erste Quartal 2021 zurückzuführen, der am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlicht wurde und von den Märkten als enttäuschend angesehen wurde. Doch war er wirklich so schlecht? Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen! Abonnentenwachstum enttäuscht Netflix meldete für Q1 einen Umsatzanstieg von 24,2% auf 7,163 Mrd. Dollar, ein Ergebnis, das leicht über den Erwartungen von 7,136 Mrd. Dollar liegt. Der Nettogewinn stieg von 709,1 Mio. Dollar in Q1 2020 auf 1,706 Mrd. Dollar in Q1 2021 (Erwartung: 1,35 ...

