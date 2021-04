Lagarde beantwortete die interessante Frage, ob die EZB sich andere Zentralbanken (Kanada oder die USA) anschaut. Lagarde weist darauf hin, dass sie gerne wie die Fed agieren würde (ähnliche Inflationsziele), räumt aber ein, dass die wirtschaftliche Situation und die Inflationserwartungen dort auf einem ganz anderen Niveau seien als in den USA. Was lässt sich daraus ableiten? Die EZB wird sich nicht nach der Fed oder der BoC richten, sondern vor allem auf die aktuelle Situation in der Eurozone schauen ...

