BMW will den Verkauf von Autos in diesem Jahrzehnt kräftig ankurbeln. "Wir wollen noch in diesem Jahrzehnt drei Millionen Autos jährlich an Kunden ausliefern", sagte BMW-Chef Oliver Zipse dem "Manager-Magazin". Im Corona-Jahr 2020 hatte BMW konzernweit 2,3 Millionen Autos abgesetzt, das Jahr davor waren es rund 2,5 Millionen Stück. "Und wir wollen die drei Millionen nicht erst 2029 erreichen", sagte Zipse dem Magazin. Über ein solches internes Absatzziel war bereits seit einiger Zeit bei BMW spekuliert ...

