Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag leicht im Plus beendet. Er setzte damit die am Vortag eingeleitete Erholung auf hohem Niveau fort. Die hiesige Börse bewegte sich damit auch im Einklang mit anderen wichtigen Börsenplätzen in Europa. Allerdings war der positive Stand des Leitindex SMI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...