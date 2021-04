DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Aves One blickt nach vorläufigen Zahlen auf ein richtungsweisendes Geschäftsjahr zurück, Sonderabschreibungen prägen Konzernergebnis 2020



Corporate News Aves One blickt nach vorläufigen Zahlen auf ein richtungsweisendes Geschäftsjahr zurück, Sonderabschreibungen prägen Konzernergebnis 2020 Vorläufige Geschäftszahlen bestätigen strategische Fokussierung auf Rail-Geschäft

Anstieg des Konzernumsatzes um etwa 6,1 % auf rund EUR 123,9 Mio. (Vj.: EUR 116,8 Mio.)

EBITDA bleibt trotz COVID-19-Einflüssen mit rund EUR 81,8 Mio. auf hohem Niveau (Vj.: EUR 84,5 Mio.)

EBT (bereinigt) mit rund EUR -36,3 Mio. durch Sonderabschreibungen im Seecontainer-Segment belastet (Vj.: EUR 11,1 Mio.)

Kostenreduktionen in Höhe von mehr als EUR 1,5 Mio. pro Jahr erwartet

Positiver Ausblick: Deutlicher Ausbau des Rail-Geschäfts und steigende Profitabilität geplant Hamburg, 22. April 2020 - Die Aves One AG, ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets, veröffentlicht die vorläufigen Geschäftszahlen 2020. Die vorläufigen Geschäftszahlen bestätigen die strategische Entscheidung des Vorstands, das Seecontainer-Geschäft zu veräußern und sich künftig auf den konsequenten Ausbau des stabilen und ertragsstarken Rail-Geschäfts zu konzentrieren. Die Veräußerung des Seecontainer-Bestands im März 2021 prägt die vorläufigen Geschäftszahlen 2020, da ergebniswirksame Effekte weitestgehend im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 berücksichtigt wurden. Im Zuge der Fokussierung auf das Rail-Geschäft erwartert der Vorstand künftig Kostenreduktionen in Höhe von mehr als EUR 1,5 Mio. p.a. Ebenso wird die Gesellschaft von einer Senkung des durchschnittlichen Nominalzinssatzes der Fremdfinanzierungen um 0,3 % auf rund 3,1 % p.a. profitieren. Starkes Rail-Geschäft prägt vorläufige Geschäftszahlen 2020 Nach vorläufigen Berechnungen stiegen die Umsatzerlöse um rund 6,1 % auf etwa 123,9 Mio. (Vj: EUR 116,8 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb mit EUR 81,8 Mio. auf einem hohen Niveau (Vj. EUR 84,5 Mio.). Der wesentliche Treiber war das Rail-Geschäft. Der Geschäftsbereich steuerte einen Umsatzbeitrag von EUR 83,9 Mio. (Vj: EUR 76,1 Mio.) und einen EBITDA-Beitrag von EUR 61,6 Mio. (Vj. EUR 54,8 Mio.) bei. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete Aves One auch aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie einen leichten Rückgang bei der Auslastung des Rail-Portfolios. Die Auslastungsquote blieb jedoch mit durchschnittlich rund 90 % auf einem hohen Niveau (Vj.: 95,5 %). Trotzdem hat das Rail-Geschäft die rückläufige Performance des Seecontainer-Portfolios kompensiert. In dem Seecontainer-Geschäft haben Mietpreissenkungen im Rahmen von Vertragsverlängerungen sowie Währungseffekte zu rückläufigen Umsatz- und EBITDA-Beiträgen geführt. Auch im zurückliegenden Geschäftsjahr hat Aves One ihr Rail-Portfolio durch Zukäufe ausgebaut. So ist das Asset-Volumen im Rail-Segment um 12 % auf über EUR 738,8 Mio. angewachsen. Durch die Rail-Investitionen in Höhe von rund EUR 90,8 Mio., vor allem in Neubauwagen, ist das Durchschnittsalter der Güterwagenflotte auf 15,9 Jahre gesunken. "Unser Rail-Portfolio hat sich in einem herausfordernden Geschäftsjahr als ein stabiles und profitables Investment bewährt. Mit einem Umsatzbeitrag von etwa 68 % und einem EBITDA-Beitrag von etwa 75 % trug es maßgeblich dazu bei, dass wir uns in einem volatilen Marktumfeld stabil entwickelt haben. Der Liquiditätsüberschuss aus dem Verkauf des Seecontainer-Portfolios in Höhe von rund USD 23,8 Mio. und die Ausweitung unserer Finanzierungslinie über EUR 75,0 Mio. ermöglichen es uns, diesen Geschäftsbereich weiter konsequent zu stärken. Die erwarteten Kostenreduktionen verdeutlichen, dass wir mit dem Verkauf unseres Seecontainer-Bestands einen wichtigen Meilenstein erreicht haben, um fokussiert und profitabel zu wachsen", so Sven Meißner, Vorstand der Aves One AG. Sonderabschreibungen prägen Ergebnisentwicklung in 2020 Nach vorläufigen Geschäftszahlen wurden im Berichterstattungszeitraum 2020 Abschreibungen in Höhe von EUR 72,2 Mio. vorgenommen (Vj. EUR 32,9 Mio.). Diese beinhalten die schon angekündigten außerplanmäßigen Sonderabschreibungen auf den Seecontainerbestand in Höhe von rund EUR 33,1 Mio. Infolge dieses Sondereffekts sank das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) deutlich auf EUR 9,6 Mio. (Vj. EUR 51,7 Mio.). Das um die im Finanzergebnis ausgewiesenen Wechselkurseffekte bereinigte EBT verringerte sich auf EUR -36,3 Mio. (Vj: EUR 11,1 Mio.). Ausblick 2021: gute Aussichten für nachhaltiges Rail-Geschäft Tobias Aulich, Vorstand der Aves One AG: "Mit einem erstklassigen Rail-Portfolio, konstant hohen Auslastungsraten und einer gut gefüllten Akquisitions-Pipeline haben wir Aves One optimal aufgestellt. Entsprechend zuversichtlich blicken wir in die Zukunft. Für das Geschäftsjahr 2021 streben wir einen kontinuierlichen Ausbau des Rail-Geschäfts an. Wir planen für die fortgeführten Geschäftsbereiche Rail und Wechselbrücken ein Umsatzvolumen von mehr als EUR 100 Mio. - davon mehr als EUR 92 Mio. aus dem Bereich Rail (Vj. Rail: rund EUR 83 Mio.). Für den Aves One-Konzern prognostizieren wir im aktuellen Geschäftsjahr ein EBITDA von über EUR 70 Mio - davon EUR 64 Mio. aus dem Bereich Rail (Vj. Rail rund EUR 62 Mio.). Durch die Konzentration auf das Rail-Geschäft erwarten wir für das Übergangsjahr 2021 und vor allem darüber hinaus eine weitere Steigerung der Profitabilität." über die Aves One AG Die Aves One AG ist ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets mit einem modernen und ertragsstarken Güterwagenportfolio. Aves One ist ein etablierter Teilnehmer im europäischen Schienengüterverkehrsmarkt. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung und den weiteren Ausbau des Rail-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811). Weitere Informationen

www.avesone.com



Kontakt

Aves One AG

Tobias Aulich, Vorstand

T +49 (40) 696 528 350

E ir@avesone.com

