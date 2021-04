Autofleet-ABeam-Partnerschaft wird die Bluebird-Flotte von 23.000 Fahrzeugen in Indonesien verwalten

Bluebird Group (Bluebird), Indonesiens führender Taxibetreiber, hat Autofleet und ABeam Consulting für ein Projekt zur Unterstützung seiner nationalen Flotte von über 23.000 Fahrzeugen mit der Vehicle-as-a-Service-Plattform von Autofleet beauftragt. Bluebird und Autofleet haben eine kommerzielle Vereinbarung unterzeichnet, die bereits im zweiten Quartal 2021 für Fahrzeuge in Jakarta und Umgebung umgesetzt werden soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210422006163/de/

Bluebird partners with Autofleet and ABeam to optimize and scale one of Asia's largest taxi fleets. (Graphic: Business Wire)

Die Autofleet-Plattform wird Bluebird ermöglichen, die Fahrzeugbereitstellung für seine Flotte zu optimieren, die Fahrer auf der Basis von Nachfrageprognosen zuzuweisen und zu prognostizieren und dadurch die Leerfahrten zu reduzieren, die Allokationseffizienz zu optimieren, die Verfügbarkeit in traditionell unterversorgten Gebieten zu erhöhen, die Fahrtzeiten für Kunden zu verkürzen und das allgemeine Kundenerlebnis zu verbessern. Autofleet erfasst die Daten von Fahrten, die über die digitale App des Betreibers oder durch herkömmliches Handzeichen auf der Straße angefordert werden. Diese Daten werden mit Echtzeitverkehrsdaten, Wettervorhersagen, lokalen Events und anderen Datenpunkten kombiniert, um die Genauigkeit der Nachfrageprognose zu erhöhen.

"Die Nachfrage nach Mobilitätsdienstleistungen vollzieht einen Wandel und stellt uns vor Herausforderungen, die nur durch die Kombination aus KI-gestützter Technologie und effizienten Betriebsprozessen bewältigt werden können. Es entspricht dem Wertversprechen und Ziel von Bluebird, solche kundenorientierten Innovationen durch eine nachhaltige Kooperation mit unseren strategischen Partnern, Autofleet und ABeam Consulting, bereitzustellen", so Paul Soegianto, Chief Strategy Officer bei PT Blue Bird Tbk.

Seit fast 50 Jahren ist Bluebird auf dem Markt und bedient jeden Monat Millionen von Fahrgästen. Zu seiner Flotte gehören reguläre Taxis (Bluebird und Pusaka), Komfort-Taxis (Silverbird), Limousinen und Mietwagen (Goldenbird), Bus-Charter (Bigbird) und Logistik (Birdkirim). Die Autofleet-Plattform wird in die vorhandene Dispatcher-Infrastruktur integriert und während der Anfangsphase die Dienstleistungen von Bluebird, Silverbird und Birdkirim unterstützen. Längerfristig wird die Kooperation auch die erweiterten Bluebird-Aktivitäten in den Bereichen Logistik und Lieferdienste sowie die Erforschung neuer Mobilitätsinfrastrukturen wie des Aufladens von Elektrofahrzeugen abdecken.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bluebird, einem führenden Mobilitätsdienstleister Südostasiens, und die Bereitstellung der Autofleet-Plattform, um die bestehenden Betriebsprozesse zu unterstützen und das Unternehmen auf die Strategie und das Wachstum der kommenden Jahre vorzubereiten", kommentiert Kobi Eisenberg, CEO bei Autofleet. "Mithilfe der Autofleet-Plattform wird Bluebird seine führende Position in der Mobilitätsbranche behaupten und ein herausragendes Kundenerlebnis in einem wettbewerbsintensiven Markt anbieten können."

"ABeam Consulting wird die innovativen Dienstleistungen von Bluebird durch KI und maschinelles Lernen unterstützen und erweitern und so die betriebliche Effizienz steigern", so Tatsuya Kamoi, CEO bei ABeam Consulting. "Mit unserem umfassenden Know-how bei Mobility as a Service werden wir Bluebirds Betriebprozesse unterstützen und Best Practices der Branche anwenden, um mit den führenden Rideshare-Unternehmen konkurrenzfähig zu bleiben."

Im September 2020 haben Autofleet und ABeam Consulting eine Partnerschaft initiiert, um eine umfassende Lösung anzubieten, die MaaS-Projekte (Mobility-as-a-Service) vom Angebot bis zur Systemimplementierung durchgängig unterstützt. Nach Projekten in Japan und Kambodscha wurden die Partner von Bluebird im Rahmen eines einjährigen wettbewerbsorientierten Angebotsprozesses für das bisher größte kommerzielle Flottenmanagement-Projekt ausgewählt, das bisher aus der Partnerschaft hervorgegangen ist.

Über Autofleet

Autofleet stellt die führende Vehicle-as-a-Service-Plattform für Flotten bereit, um Betriebsabläufe zu optimieren und und neue Geschäftsmodelle mit vorhandenen Ressourcen auf den Markt zu bringen. Die Plattform setzt erweiterte Machine-Learning-Algorithmen zur Erstellung von Nachfrageprognosen, zur optimierten Fahrzeugbereitstellung und Abstimmung, zum automatisierten Boxenstopp-Management und In/De-Fleeting und vieles mehr ein. Weitere Informationen sind verfügbar unter https://www.autofleet.io/.

Über ABeam Consulting

ABeam Consulting Ltd. mit Hauptsitz in Tokio betreut mit seinen 28 Niederlassungen und 6.600 Mitarbeitern seit 1981 mehr als 1.100 Kunden in ganz Asien, Amerika und Europa. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen für verschiedene Branchen und hat sich auf Dienstleistungen rund um die digitale Transformation spezialisiert, die strategische Vorteile schaffen, Geschäftsprozesse verbessern, technologische Innovationen nutzen und die Unternehmensleistung optimieren.

Kontaktieren und besuchen Sie uns auf https://www.abeam.com/jp/en für weitere Informationen.

Über Bluebird

Blue Bird Tbk (BIRD) wurde 2001 gegründet und ist ein Verkehrsunternehmen, das Fahrgäste befördert und weitere Landtransportdienstleistungen anbietet. Die 15 Tochtergesellschaften von PT Blue Bird Tbk sind in 18 Großstädten des Landes vertreten: Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cilegon, Medan, Manado, Bandung, Palembang, Balikpapan, Padang, Pangkalpinang, Batam, Bali, Lombok, Semarang, Surabaya, Pekanbaru, Makassar, Solo und Yogyakarta.

Bluebird hat sich dem Ziel verschrieben, seinen Kunden stets eine sichere, zuverlässige und komfortable Beförderung mit hoher Zugänglichkeit zu bieten. Das umfangreiche Netzwerk des Unternehmens umfasst mehr als 600 exklusive Taxistandorte in Einkaufszentren sowie an anderen strategischen Orten. Jeden Monat werden Millionen von Fahrgästen bedient.

Seit seinem Börsengang an den Indonesia Stock Exchange im Jahr 2014 hat sich PT Blue Bird Tbk einen Namen als zuverlässiges und vertrauenswürdiges Transportunternehmen erworben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210422006163/de/

Contacts:

Medienkontakt

Leo Traub

646-883-3562

autofleet@antennagroup.com