Das Han-300-A-Modul eignet sich für den Anschluss neuer Energiespeicher und für die Aufrüstung bestehender Systeme. Ausgestattet mit berührsicheren Kontakten lässt es sich direkt an die Stromschiene anbinden oder in Speicherschubladen integrieren. Das Steckverbinder-Format M12 ist neu im Han-Modular-Programm. Zwei Steckverbinder, X- oder D-codiert, passen jeweils in ein Modul. Damit lässt sich beispielsweise 10 Gbit/s Ethernet besonders platzsparend ...

