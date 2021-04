Die Aktie von Daimler (DAI.DE) erholt sich am Freitag und wird 1,4% über dem gestrigen Schlusskurs gehandelt. Eine nachhaltige Rückkehr über die am Dienstag unterschrittene Unterstützungszone bei 74,30 Euro könnte für neue Anstiege sprechen. Am Mittwoch hatte sich der Kurs stabilisiert und es wurde eine bullische Umkehrkerze in Form eines Hammers ausgebildet. Anleger sollten jedoch auch berücksichtigen, dass die Aktie seit dem Tief vom März 2020 über 250% an Wert gewonnen hat und eine bärische Divergenz ...

