Omron Electronic Components Europe hat Tomonori Morimura zum neuen Chief Operating Officer (COO) mit voller Verantwortung für das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Russland ernannt. Morimura ist seit April 1992 bei Omron in verschiedenen Funktionen tätig. Seine derzeitigen Aufgaben als Managing Director des Application Centre in Hoofddorp, Niederlande, wird er beibehalten. Omron Electronic Components Europe ist ein Anbieter von elektromechanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...