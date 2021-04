++ Europäische Märkte schwächeln ++ DE30 scheitert am Ausbruch über die Widerstandszone bei 15.310 Punkten ++ Daimler sieht höhere bereinigte Umsatzrendite bei Mercedes-Benz ++ Die europäischen Aktienmärkte schwächeln in der letzten Handelssitzung der Woche leicht. Die soliden Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland lösten am Morgen einen Kurssprung aus, aber die Gewinne wurden später wieder zunichte gemacht. Die Aktien aus Österreich entwickeln sich besser, während polnische und Schweizer Aktien zu den Nachzüglern ...

