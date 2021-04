Neben seinen Aufgaben in den Bereichen Finanzen, Controlling und Recht übernimmt Holger Krumel auch die operative Führung der Bereiche Personal sowie IT und berichtet in dieser Rolle an den Chief Executive Officer (CEO) Christopher Heine.

Die operative Geschäftsführung in der Hengst Gruppe wird nun von den geschäftsführenden Direktoren Christopher Heine als CEO, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...