Die Oberbank hat weitere Lenzing-Aktien verkauft. Aktuell wurde der Verkauf von 6190 Aktien zu je 113,28 Euro (in Summe mehr als 701.000 Euro) gemeldet. Zuletzt wurden immer wieder Aktienverkäufe gemeldet. Laut Unternehmen will man nach den Kursanstiegen nun Gewinne realisieren, hält aber am grundsätzlichen Engagement bei Lenzing fest.

