Erst Ende letzten Jahres hatte Beiersdorf die Kooperation mit dem global agierenden Unternehmen Sabic bekannt gegeben. Das Ziel der Zusammenarbeit: eine nachhaltigere Kosmetikverpackung aus dem zertifizierten, erneuerbaren Polypropylen (PP) aus dem Trucircle-Portfolio von Sabic herzustellen, das erdölbasiertes Neuplastik ersetzt. Ab Juni werden in nahezu 30 Ländern rund um die Welt die Gesichtspflegeprodukte der Nivea Natural Balance-Serie in den innovativen, umweltfreundlicheren Verpackungen in den Regalen stehen. "Wir sind stolz, im Bereich der erneuerbaren Kunststoffverpackungen ein Vorreiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...