Original-Text aus dem Equity Weekly der Erste Group-Analysten: Der globale Aktienmarktindex gab in der letzten Woche in EUR um -0,9% nach. Der S&P 500 notierte in EUR um -1,2% tiefer, der Nikkei 225 verlor -1,4% an Wert. Der Stoxx 600 stieg hingegen um +0,3%. Der globale Schwellenländer-Index notierte um -0,3% tiefer. In der aktuellen US-Berichtssaison für das Q1 haben 81% der Firmen Gewinne berichtet, die über den Erwartungen lagen. Die aktuelle Berichterstattung der Gewinne deutet darauf hin, dass das Gewinnwachstum im Q1 voraussichtlich ca. +30% betragen wird. Auch bei der Umsatzentwicklung haben die US-Unternehmen mehrheitlich positiv überrascht. 84% der Unternehmen lieferten höhere Umsätze als vom Konsensus erwartet wurde. Die bisher berichteten Umsätze lagen außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...