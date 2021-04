Mit klaren Aufschlägen ging die Wiener Börse in das Wochenende, der ATX konnte sich mit einem Plus von 1,1% deutlich besser entwickeln als die großen europäischen Indices. Über weite Strecken bewegte sich das heimische Aktienbarometer leicht im positiven Bereich, eine freundliche Wall Street-Eröffnung und das Bekanntwerden einer breiten Öffnung in Österreich nach den Corona-Beschränkungen ab 19. Mai sorgten dann für deutlichen Auftrieb. Zusätzlich gab es positive Impulse von der Konjunkturseite, in der Eurozone stieg der Markit-Einkaufsmanagerindex im April überraschend um 0,5 auf 53,7 Punkte, Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 52,9 Punkte gerechnet. Unter den Einzelwerten stand UBM Development im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...