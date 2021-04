(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 26.04.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade legen im elektronischen Handel weiter zu. Mais erreicht ein Acht-Jahreshoch. Die Aktienmärkte zeigen sich am Montag eher leichter. Mais Weizen und Sojabohnen zeigten sich zuletzt deutlich fester. Am Montag klettern die Notierungen deutlich und Mais erreicht das höchste Niveau seit acht Jahren. Die Notierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...