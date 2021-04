Positive Analystenkommentar treiben die Papiere des Bahntechnik-Anbieters Vossloh auch zu Beginn der neuen Woche weiter an. Nachdem die Deutsche Bank bereits vor dem Wochenende ihr Kursziel erhöht hatte, folgte am Montag mit der Commerzbank Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus mit einer bullishen Einschätzung. Die Commerzbank hat Vossloh mit "Buy" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...