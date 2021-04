Als digitales, internationales Event rund um Recycling und Nachhaltigkeit in der Kunststofftechnik startete die D-Expo Circular Economy des Carl Hanser Verlages am 13. April. Rund 600 Besucherinnen und Besucher - hauptsächlich aus Firmen und Verbänden, sowie Universitäts-Mitglieder aus aller Welt - nutzten an den vier Messetagen die Gelegenheit, sich über Neuheiten aus Praxis, Forschung und Entwicklung ...

