Die Addiko Bank AG hat ihre virtuelle ordentliche Hauptversammlung (HV) für das Geschäftsjahr 2020 abgehalten. Die Hauptversammlung beschloss die vorgeschlagene Dividende, die in zwei Tranchen, einer unbedingten und einer bedingten, ausgeschüttet werden soll. Die erste Tranche sieht eine unbedingte Dividende in Höhe von 0,36 Euro pro Aktie und soll am 4. Mai 2021 ausgeschüttet werden. Der Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 30. April 2021. Die zweite, bedingte Tranche von bis zu 2,03 Euro je Aktie soll nicht vor dem 30. September 2021 unter der Bedingung, dass am zwölften Werktag eines jeden Kalendermonats nach dem 30. September 2021 bis zum 31. Januar 2022 weder eine Empfehlung der EZB aus Sicht der Gesellschaft einer ...

