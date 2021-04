Packservice ist einer der größten Co-Packer im deutschsprachigen Markt. Damit das auch so bleibt, investiert das Unternehmen in Digitalisierung und testet die neusten verfügbaren Systeme. Am Standort in Muggensturm ist nun gerade ein Palettier-Cobot im Einsatz. Der Begriff Co-Packing ist sehr weitreichend und unspezifisch definiert. Er umfasst sehr viele Teilbereiche, von der Lohnabfüllung über die Lohnverpackung bis hin zu logistischen Dienstleistungen wie Fulfillment. Es gibt zahlreiche Unternehmen, darunter fallen beispielweise Abfüller oder Packmittelhersteller, die Co-Packing als kleinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...