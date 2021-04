The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.04.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2021



ISIN Name

CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP.

CA8341651021 SOLDERA MINING CORP.

DK0010268606 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1

LU0275164910 PFNONWOVENS

US45779A8532 INSPIREMD 1/18 DL-,0001

