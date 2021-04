- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel überwiegend im Plus. Der Dow Jones fiel um 0,18%, der S&P 500 gewann 0,22% und der Nasdaq 100 stieg um 0,87%. Der Russell 2000 legte 1,15% zu - An den Börsen in Asien dominiert heute eine gedämpfte Stimmung. Der Nikkei und der S&P/ASX 200 verlieren jeweils rund 0,3%, der Kospi notiert fast 0,4% tiefer und die Indizes aus China geben nach - Die DE30-Futures deuten auf eine ...

