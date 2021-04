Mit klaren Zuwächsen konnte der heimische Markt in die neue Woche starten, der ATX erzielte ein Plus von 1,2%. Neben Unternehmensergebnissen halfen auch positive Neuigkeiten von der Konjunktur, so konnte sich die Stimmung der Firmen in Deutschland trotz der dritten Coronawelle im April leicht verbessern, der ifo-Index verzeichnete einen kleinen Anstieg, der reichte aber aus, um den höchsten Stand seit Juni 2019 zu erreichen. Abseits von Unternehmensergebnissen rückte die OMV in den Fokus der Investoren, der Vorstandsvorsitzende Rainer Seele wird im kommenden Jahr den Chefposten bei dem börsennotierten Ölkonzern zurücklegen, diese Nachricht brachte die Aktie um 1,6% nach unten. Porr endete nach der Ergebnispräsentation unverändert, der Baukonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...