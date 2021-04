Atrium European Real Estate hat erstmalig eine nachhaltige Hybridanleihe im Emissionsvolumen von 350 Mio. Euro gepriced. Die Teilschuldverschreibungen, die mit einem Kupon von 3,625 Prozent ausgestattet sind, generierten laut Atrium eine starke Nachfrage mit einem Orderbuch in Höhe von 1,2 Mrd. Euro und wurden bei einem breiten Spektrum von europäischen und internationalen institutionellen Fremdkapitalgebern platziert. Die Teilschuldverschreibungen sind zum ersten Mal am 4. August 2026 kündbar. Das Ausgabedatum wird voraussichtlich am oder um den 4. Mai 2021 sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...