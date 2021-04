Laut dem aktuellen Deloitte CFO Survey blicken die Finanzvorstände wieder optimistischer in die Zukunft ihrer Unternehmen. Die befragten heimischen Finanzchefs rechnen trotz anhaltender Corona-Krise zum Großteil mit einer positiveren Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in Österreich (63 %), in Europa (69 %) sowie weltweit (79 %). Auch die Umsatzentwicklung wird überwiegend positiv bewertet: 71 % rechnen mit einem Anstieg. Knapp die Hälfte der befragten Finanzvorstände (47 %) glaubt aber trotz grundsätzlichem Optimismus erst 2022 oder später an Umsätze auf Vorkrisenniveau.Laut Österreichs Finanzchefs hat die COVID-19-Krise grundsätzlich einen positiven Effekt auf Nachhaltigkeitsthemen. So rechnen mittlerweile 62 % mit einer ...

