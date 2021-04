Fortuna Silver Mines Inc. und Roxgold Inc. gaben gestern bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, wonach Fortuna alle ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von Roxgold erwerben wird.



Gemäß den Bedingungen der Transaktion werden die Aktionäre von Roxgold 0,283 Stammaktien von Fortuna und 0,001 C$ für jede Roxgold-Stammaktie erhalten. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Fortuna- und Roxgold-Aktionäre etwa 64,3% bzw. 35,7% des entstandenen Unternehmens besitzen.



Das Umtauschverhältnis impliziert eine Zahlung von etwa 2,73 C$ pro Roxgold-Stammaktie, basierend auf dem Schlusskurs der Fortuna-Stammaktien an der Toronto Stock Exchange am 23. April 2021, was einem Aufschlag von 42,1% gegenüber dem Schlusskurs von Roxgold an der TSX am gleichen Tag entspricht.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

