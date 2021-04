Sie sind ein AOI-Profi, aber Sie kennen noch nicht alle Tipps und Tricks, die moderne AOI-Inspektionslösungen mit sich bringen? Dann melden Sie sich noch heute für das kostenlose AOI-Webinar von Göpel Elektronik am 19.05.2021 an. Optische Prüfverfahren in der Elektronikfertigung existieren, seitdem elektrische Baugruppen getestet werden. Ursprünglich, und auch heute noch angewendet, wird mit dem bloßen Auge oder mithilfe eines Mikroskops der Prüfling ...

Den vollständigen Artikel lesen ...