Critical Manufacturing implementiert sein MES-System in zwei Phasen beim Elektronikhersteller éolane aus Tallinn, Estland. Dabei wird das bestehende Legacy-System vor Ort abgelöst und anschließend zusätzliche Funktionen und Module implementiert. Eolane bietet EMS-Dienstleistungen im Bereich High-Tech an. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Integration von modernen elektronischen PCBA, hauptsächlich in den folgenden acht Märkten spezialisiert: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...