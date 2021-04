Warimpex hat Zahlen für 2020 präsentiert: Ein Pandemie-bedingt rückläufiges Ergebnis im Hotelbereich, das Ausbleiben von Gewinnen aus dem Verkauf von Immobilien sowie Immobilienabwertungen und Währungsverluste führten zu einem Periodenergebnis von -31,1 Mio. Euro (vs. +66,5 Mio. Euro in 2019). Die Gesamtumsatzerlöse gingen um 19 Prozent auf 25,66 Mio. Euro zurück. Während die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien aufgrund der Fertigstellung des Mogilska 43 Office in Krakau sowie aus Neuvermietungen im Ogrodowa Office in Lódz leicht höher ausfielen, verringerten sie sich im Hotelbereich aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen um 64 Prozent auf 3,6 Mio. Euro. Der Wegfall von Immobilienverkäufen ...

