Die Umwandlung von Plastik wieder zu Öl in 25 Minuten - das verspricht die "Hydrothermal Plastic Recycling Solution", eine Form des chemischen Recyclings, des Startup Mura Technology. Damit der Einstieg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft gelingen kann, unterstützen Unternehmen wie Igus den Aufbau dieser Technologie. Mit dem zweitgrößten Chemiekonzern der Welt Dow Chemical ist jetzt ein weiterer Partner mit an Bord. Mit der "Hydrothermal Plastic Recycling Solution" (Hydro PRS) hat Mura Technology eine Technologie für chemisches Plastik-Recycling entwickelt. Ziel ist es, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft ...

