Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Frequentis -2,42% auf 24,2, davor 9 Tage im Plus (11,21% Zuwachs von 22,3 auf 24,8), Wienerberger -0,78% auf 32,9, davor 4 Tage im Plus (4,21% Zuwachs von 31,82 auf 33,16), VIG -0,89% auf 22,35, davor 3 Tage im Plus (1,12% Zuwachs von 22,3 auf 22,55), voestalpine -0,43% auf 37,16, davor 3 Tage im Plus (3,38% Zuwachs von 36,1 auf 37,32), Verbund -0,84% auf 70,5, davor 3 Tage im Plus (12,59% Zuwachs von 63,15 auf 71,1), Österreichische Post -2,75% auf 37,2, davor 3 Tage im Plus (1,32% Zuwachs von 37,75 auf 38,25), Uniqa-1,33% auf 6,68, davor 3 Tage im Plus (3,36% Zuwachs von 6,55 auf 6,77), Pierer Mobility AG +2,38% auf 73,1, davor 3 Tage im Minus (-1,79% Verlust von 72,7 auf 71,4). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:SBO 34,75 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...