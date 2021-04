DJ PTA-Adhoc: S&T AG: ADHOC S&T AG / S&T AG beschließt neues Rückkaufprogramm I 2021 zum Erwerb eigener Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Linz (pta046/27.04.2021/18:45) - Der Vorstand der S&T AG (www.snt.ag) hat auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.1.2019, welcher am 15.1.2019 über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem veröffentlicht wurde, am 27.4.2021 beschlossen, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien (das "Aktienrückkaufprogramm I 2021") durchzuführen. Das Aktienrückkaufprogramm I 2021 wurde beschlossen, da das bisherige Aktienrückkaufprogramm II 2020 mit 30.4.2021 (einschließlich) auslaufen wird.

Aktienerwerbe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2021 erfolgen für die S&T AG, welche ein Kreditinstitut mit der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms I 2021 beauftragt hat, das seine Entscheidung über den Erwerbszeitpunkt unabhängig von der Gesellschaft trifft und die Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 DelVO Rückkaufprogramme (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8.3.2016) einzuhalten hat.

Das Volumen beläuft sich auf bis zu 500.000 Stück rückzuerwerbende Aktien, der Rückkauf unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2021 startet voraussichtlich am Montag, dem 3.5.2021, und läuft bis längstens 3.11.2021 (einschließlich). Aktienrückkäufe unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2021 dürfen maximal zum Preis von EUR 22,50 pro Aktie und maximal zu einem Preis erfolgen, der 10% über dem durchschnittlichen S&T-Börsenkurs der letzten 5 Börsentage im XETRA Handel liegt. Der maximale Gesamtbetrag, der von S&T AG für das Aktienrückkaufprogramm I 2021 aufgewendet wird, liegt bei EUR 10 Millionen.

Die Details zum Aktienrückkaufprogramm I 2021 sowie zu den weiteren einzuhaltenden Parametern, Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2021 sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms I 2021 werden auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht: https://ir.snt.at/ Aktienrueckkaufprogramm_I_2021.de.html

Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von S&T AG-Aktien und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von S&T AG-Aktien anzunehmen.

ÜBER DIE S&T AG Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.ag, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern weltweit präsent. Das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IoT (Internet of Things) Technologien. In diesen Bereichen konzentriert sich S&T auf die Entwicklung sicherer und vernetzter Lösungen durch ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Middleware und Services. Eigentechnologien in den Bereichen Smart Factory, Zugfunksysteme, Medizintechnik, Kommunikationslösungen und Smart Energy sowie ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen machen S&T zu einem gefragten Partner für Kunden unterschiedlichster Branchen.

(Ende)

Aussender: S&T AG Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Nicole Nagy Tel.: +43 (1) 80191 1196 E-Mail: nicole.nagy@snt.at Website: www.snt.ag

ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1619541900218 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2021 12:45 ET (16:45 GMT)