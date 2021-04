Platin ist einer der Märkte, die ich in meinem hauptberuflichen Handel am liebsten handele, und der auch eine starke Saisonalität aufweist. Aktuell steht wieder ein saisonales Zeitfenster offen, in dem der Markt mit hoher Regelmäßigkeit ansteigt. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich dies nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: Zum Video -- BULLISH | Was sieht gut aus ...

