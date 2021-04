Nur wenig Veränderung gab es für den heimischen Markt, der ATX konnte mit einem geringen Plus von 0,1% schliessen, was aber immer noch über dem gesamteuropäischen Durchschnitt lag. Der Handel war bewegungsarm und hatte wenig Impulse, auch die am Nachmittag bekanntgewordenen guten Konjunkturzahlen aus den USA vermochten die Anleger nicht aus ihrer Zurückhaltung zu reissen. Warimpex legte Ergebnisse vor, insgesamt erwirtschaftete das Immobilienunternehmen einen Verlust von 31,1 Millionen Euro nach einem Gewinn von 66,5 Millionen im Vorjahr, dieser Verlust war neben coronabedingten Wertminderungen durch den Wegfall von Verkaufserlösen verursacht worden, auch der nachgebende Rubel hatte seinen Anteil, trotz einer optimistischen Einschätzung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...