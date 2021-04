++ Die europäischen Aktienmärkte dürften leicht höher eröffnen ++ FOMC-Zinsentscheid am Abend ++ Rede von Biden vor dem Kongress ++ Die europäischen Aktienmärkte dürften am Mittwoch leicht höher eröffnen. Der Wirtschaftskalender für die europäische Sitzung ist leer, aber die Dinge werden am Nachmittag interessanter. Den Ölhändlern wird der DOE-Bericht über die Rohöllagerbestände angeboten und es wird erwartet, dass er einen kleinen Aufbau zeigt. Das wichtigste Ereignis des Tages ist jedoch für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...