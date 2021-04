RHI Magnesita setzt bei der digitalen Transformation auf Microsoft. Konkret setzt RHI Magnesita bei der Entwicklung digitaler Lösungen in den Bereichen Cloud, künstliche Intelligenz (KI) und Internet of Things (IoT) auf Microsoft Azure. Lieferketten sollen optimiert werden, Services vor Ort erleichtert und Entscheidungen über hochsensible Wartungsarbeiten durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. RHI Magnesita CEO Stefan Borgas: "Gemeinsam mit Microsoft setzen wir neue Standards und untermauern so unsere Position als innovativer Technologieführer in der Feuerfestindustrie. Unser Ziel ist es, RHI Magnesita für unsere Kunden weltweit zum ersten Anbieter von digitalen 360-Grad-Lösungen für Heat-Management zu machen."

