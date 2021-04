Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Frühhandel leicht nachgegeben. Der ATX fiel bis knapp nach zehn Uhr um 0,36 Prozent auf 3.250,98 Punkte. An anderen Börsen gab es kleine Pluszeichen, aber ebenfalls nur wenig Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank abwarten, hieß es. Eine Änderung der Geldpolitik gilt zwar als unwahrscheinlich, von den begleitenden ...

