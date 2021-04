Die Oberbank hat erneut Lenzing-Aktien verkauft. Aktuell wurde der Verkauf von 3.100 Aktien zu je 114,8 Euro (in Summe mehr als 355.880 Euro) gemeldet. Die vergangenen Wochen hat die Oberbank immer wieder Lenzing-Aktienverkäufe gemeldet. Laut Unternehmen will man nach den Kursanstiegen nun Gewinne realisieren, hält aber am grundsätzlichen Engagement bei Lenzing fest.

Den vollständigen Artikel lesen ...