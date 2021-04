Was Frequentis und Marinomed als einzige ATXPrime-Unternehmen noch nicht geschafft haben. Und warum das trotzdem gut ist: Sie sind die einzigen beiden Titel, die in ihrer Börsegeschichte noch keine Kursverdoppelung geschafft haben. Die beiden 2019er-IPO sind aber im Covid-Absturz 2020 auch nicht so stark unter die Räder gekommen wie andere und liegen beide deutlich über ihren IPO-Kursen. Also: Alles gut! Bei Frequentis endete gestern die bisher längste positive Serie an Handelstagen: 9 Tage (endete am 27.04.2021)Frequentis ( Akt. Indikation: 24,30 /24,70, 1,24%)Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 131,00 /132,50, -1,68%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.04.)

