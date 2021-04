Aktien: SAP besser als Software AG

Anzeige / Werbung Die Software AG startet verhalten ins Jahr 2021. Verantwortlich dafür zeichnet der eingeleitete Umbau des zweitgrößten deutschen Softwareunternehmens. Daher hat die Aktie von SAP derzeit mehr zu bieten. Nach SAP ist die Software AG aus Darmstadt Deutschlands zweitgrößtes Softwareunternehmen. Und wie der Branchenprimus wollen sich auch die Hessen verstärkt derm Cloud-Geschäft widmen und strukturieren ihre Geschäfte daher um. Das wirkt sich zunächst negativ auf das Ergebnis aus. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie die im MDax notierende Software AG mitteilte, lag das Betriebsergebnis (Ebit) im zurückliegenden ersten Quartal bei 15,3 Millionen Euro. Das war ein Rückgang zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum von mehr als einem Drittel. Die Software AG verwies in diesem Zusammenhang auf das "Helix"-Programm. So nennt das Unternehmen seine Neuausrichtung. Die Erlöse in den ersten drei Monaten des Jahres bezifferte die Software AG mit 183 Millionen Euro. Das war ein Rückgang zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum von rund zwölf Prozent. Das Erfreuliche laut Unternehmen: Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse zumindest am Produktumsatz lag im ersten Quartal bereits bei 89 Prozent. Die Software AG sieht sich beim Umbau eigenen Angaben zufolge deshalb in der Spur. SAP-Aktie schließ das Gap Die Aktie von SAP gehört nach einer rasanten Aufholjagd seit Ende März inzwischen wieder zu den Top 10 besten Aktien im DAX. Das Jahresplus beläuft sich auf rund 11 Prozent und auch charttechnisch hat der Titel einiges zu bieten. Das Gap nach den schwachen Quartalszahlen im Oktober 2020 ist dabei, geschlossen zu werden. Der nächste Widerstand bei 123 Euro ist daher im Visier der Anleger. Gestützt wird der Kurs von einem steigenden MACD (Momentum), der eine positive Dynamik widerspiegelt. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist intakt, auch wenn die 200-Tagelinie (rot) noch seitwärts läuft. Enthaltene Werte: US0079031078,US4581401001,US68389X1054,DE0007164600,DE000A2GS401

