Die Raiffeisen Centrobank AG legt das Wasserstoff Bonus-Zertifikat "Wasserstoff Bonus&Wachstum" (ISIN AT0000A2QS86) zur vierwöchigen Zeichnung auf. Basierend auf dem vom Index-Entwickler Solactive entwickelten und gelaunchten Hydrogen-Index ist die Thematik Wasserstoff somit für ein breites Publikum durch ein Anlageprodukt investierbar gemacht. Es handelt sich um das erste RCB-Zertifikat, das sich auf den Solactive® Hydrogen EUR Index 3.5% AR bezieht, der 30 Unternehmen weltweit mit wesentlicher Geschäftstätigkeit in der Wasserstoff-Branche umfasst. Mit diesem Anlageprodukt ohne Kapitalschutz partizipieren Anleger am Laufzeitende zu 100 Prozent an der positiven Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ohne Gewinnbegrenzung. Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...