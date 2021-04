Der Nettogewinn betrug 648 Millionen Euro, nach einem Verlust von 487 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mitteilte. In den Monaten Januar bis März diesen Jahres erholte sich der Brent-Preis den Angaben zufolge im Schnitt auf 61 US-Dollar je Barrel verglichen mit rund 50 Dollar im Vorjahresquartal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...