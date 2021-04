Heute im http://www.boerse-social.com/gabb . Um 11:06 liegt der der ATX TR mit +0.77 Prozent im Plus bei 6470 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 3.97 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +5.09% auf 46.01 Euro, dahinter AT&S mit +4.15% auf 33.9 Euro und Telekom Austria mit +1.91% auf 6.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15237 ( -0.36%, Ultimo 2020: 13719). - ATX TR ytd mehr als 1000 Punkte im Plus- Aktienturnier: Palfinger vs. Agrana im Finale- PIR-News: Andritz, S Immo, Valneva, Wolftank-Adisa, RCB, FACC, Addiko, Post, RBI, Porr- Kurze zu OMV, Amag- Unser Robot sagt: UBM, Porr, Andritz und weitere Aktien auffällig- We are Hiring bei Börsenotierten: FACC, Immofinanz, Lenzing- Ort des Tages: Loacker ...

