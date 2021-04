++ Europäische Märkte steigen am Donnerstag überwiegend ++ DE30 zieht sich aus dem Bereich von 15.360 Punkten zurück ++ BASF-Aktie fällt nach Veröffentlichung der Q1-Zahlen ++ Die meisten europäischen Aktienindizes notieren am Donnerstag höher, nachdem die US-Notenbank Fed eine Diskussion über die Reduzierung der Geldmenge zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen hat. Die Indizes aus Portugal und Österreich sind die Top-Performer in Europa. Auf der anderen Seite ist der DE30 der schwächste Index, da er als einziger europäischer Blue-Chip-Index heute nachgibt. Die Volatilität an den Aktienmärkten könnte gegen 14:30 Uhr wieder zunehmen, wenn die US-BIP-Daten für das erste Quartal veröffentlicht werden. Quelle: xStation 5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...