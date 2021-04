Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re veröffentlicht am Freitag, 30. April, die Resultate zum ersten Quartal 2021. Insgesamt haben sieben Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. Q1 2021E (in Mio USD) AWP-Konsens Q1 2020A Verdiente Nettoprämien 9621 9586 Reinergebnis -65,0 -225,0 (in %) Combined Ratio PC 107,4 110,8 ...

