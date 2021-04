Für die Analysten von Raiffeisen Research stellten die Q1-Ergebnisse von Andritz selbst die höchsten Markerwartungen in den Schatten. "Trotz des sensationellen Ergebnisses beließ das Management den Jahresausblick unverändert, äußerte sich aber grundsätzlich optimistisch zur Marktentwicklung", fassen die Analysten zusammen. Die Marktbedingungen in den Kernbereichen von Andritz seien gut und auch das höhermargige Servicegeschäft sollte im Laufe des Jahres anspringen, so die Analysten, die die Aktie mit "Kauf" empfehlen.

