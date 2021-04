DAX schließt mehr als 100 Punkte im Minus >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » ATX TR ytd mehr als 1000 Punkte im Plus ... » Gut Gebloggtes: Siemens, Apple, Goldman ... Dax aktuell: Dax schließt mehr als 100 Punkte im Minus Mit dem heutigen Tageshoch war der Leitindex nahe dran am Rekordhoch. Doch dann ging es in die entgegengesetzte Richtung. Experte erklären: Für eine neue Bestmarke wäre es noch zu früh gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...