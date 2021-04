Zum 1. Mai wird die Bosson et Pillet SA aus Petit-Lancy übernommen und soll die Präsenz im Kanton Genf verstärken.Bosson et Pillet installiert und wartet Heiz- und Lüftungssysteme. Die 46 Mitarbeiter würden übernommen und die bestehenden Kunden behielten ihre Kontaktmöglichkeiten, heisst es am Freitag. Der Fokus des bisherigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...