Der Strabag-Konzern verbuchte im Geschäftsjahr 2020 eine Leistung von 15,4 Mrd. Euro und damit um 7 Prozent weniger als im Jahr davor. Der konsolidierte Konzernumsatz betrug 14,7 Mrd. Euro (-6 Prozent). Der Auftragsbestand per 31.12.2020 stieg gegenüber dem Vorjahr um 5 Prozent auf 18,4 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 5 Prozent auf 1.174,45 Mio. Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich ebenso um 5 Prozent auf 630,65 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 4,3 Prozent nach 3,8 Prozent im Jahr 2019 entspricht. Zurückzuführen ist dies auf ein Zusammentreffen vieler positiver Faktoren insbesondere im Verkehrswegebau in den Kernmärkten. Das Konzernergebnis 2020 lag bei 395,22 Mio. Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...